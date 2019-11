Gestohlener 500.000-€-Porsche in Wien gestoppt

Die Wiener Polizei stoppte den schnellsten 911er alle Zeiten – aber auch nur, weil er auf einem Anhänger transportiert wurde.

Wien. Der GT2 RS ist ein echter Renner, der bereits ausverkauft war, bevor er auf den Markt kam. Auf Insiderplattformen wird der Bolide, der auf dem Papier 369.672 Euro kostet, um mehr als 500.000 Euro gehandelt. Auf der 20,6 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings hat der 911 GT2 RS einen neuen Rekord für straßenzugelassene Sportwagen aufgestellt: 6.47,3 Minuten. Ein legendäres Fahrzeug, das sich jemand in Deutschland, konkret in Darmstadt, stehlen ließ. Huckepack war ein Kroate mit einem BMW X 5 und einem Anhänger, auf dem sich der gelbe Flitzer befand, Freitagnachmittag damit Richtung Balkan unterwegs. In Wien war allerdings schon Endstation.

Huckepack. Hier stoppten Beamte der Landesverkehrsabteilung den doch recht auffälligen Huckepack-Transport auf einem Anhänger BMV-SUV mit kroatischem Kennzeichen auf der Tangente in Richtung Süden. Der Lenker, ein 30-jähriger Kroate, versuchte vor Ort, den Obercoolen zu spielen, der die Beamten mit rasanten Details (der RS beschleunigt in 2,8 Sekunden auf 100) zu beeindrucken versuchte. Dazu präsentierte er eine tschechische Rechnung, deutsche Zulassungspapiere sowie einen Typenschein. Die Papiere dürften allesamt gefälscht sein, denn der hochpreisige Pkw ist definitiv als gestohlen gemeldet. Der Fahrer wurde zur Einvernahme mitgenommen, der Porsche beschlagnahmt und an einen geheimen Ort gebrachte. Das Verfahren wird wohl an die deutschen Behörden abgegeben.

(kor)