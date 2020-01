Bei einer routinemäßigen Lenkerkontrolle haben Polizisten in der Nacht auf Freitag in Wien-Neubau einen 27-Jährigen festgenommen, der wegen Suchtmittelhandels gesucht wurde.

Wien. Der Serbe dürfte vor seiner Anhaltung am Urban-Loritz-Platz in "größerem Stil" gedealt haben, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag.