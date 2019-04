Am Donnerstag schickte die Polizei Wien eine Fahndung nach einem verdächtigen Räuber aus. Der 17-Jährige soll mehrere Raubdelikte begangen haben. So wird er beschuldigt, am 23. 12. 2018 ein Opfer bedroht und Bargeld erbeutet zu haben. Mitte Jänner wird ihm und einem 15-jährigen Bekannten vorgeworfen, drei weitere Opfer beraubt zu haben. Die Beute soll aus Bargeld und Kopfhörer bestanden haben. "Der 17-Jährige ist namentlich bekannt, konnte bis dato aber noch nicht festgenommen werden", heißt es wörtlich in der Aussendung.

"Teenie-Räuber" meldete sich bei oe24: "Das stimmt alles nicht"

Am Donnerstagnachmittag meldete sich dann der gesuchte Teenie bei ÖSTERREICH. Er wollte einige Dinge klarstellen und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Zum einen bestreitet Mansur D. die Tat. "Ich habe nichts damit zu tun", so der 17-Jährige wutentbrannt. "Mein ganzer Ruf geht zu Grunde!" Denn er verstecke sich keinesfalls, erklärt er. Im Gegenteil: seit Wochen rufe er bei der Polizei an und versuche einen Termin für die Einvernahme zu bekommen, doch hier würde man ihn nur abwimmeln. "Der zuständige Inspektor ist krank", bekam er immer wieder zu hören. Er sitze zuhause in seiner Wohnung. Auf ÖSTERREICH-Nachfrage widerlegte die Polizei hingegen diese Aussage. An seiner Adresse habe man ihn nicht angetroffen, heißt es laut Sprecher.

Und plötzlich bekam er am Mittwoch mehrere Nachrichten aus seinem Umfeld. "'Mansur, du bist überall zu sehen', sagten sie zu mir und dann entdeckte ich wirklich überall mein Gesicht", schildert er den Moment. Er habe sofort bei der Polizei angerufen, dass sie einen Widerruf ausschicken sollen, doch auch hier wurde er wieder abgewimmelt. "Wir sind ja keine Journalisten. Das können wir nicht tun", soll der zuständige Beamte laut D. gesagt haben.

Polizei: Er kann sich stellen

Auf ÖSTERREICH-Anfrage erläutert die Polizei, dass sie die Fahndung erst widerrufe, wenn der gesuchte Verdächtige auch gefasst werde. Allerdings könne er auch gerne bei der zuständigen Inspektion vorbeischauen. Man würde dort auf ihn warten, so der Polizeisprecher.

15-jähriger "Komplize" auch nicht geständig

Der 15-Jährige konnte ausgeforscht werden und zeigte sich im Zuge einer Vernehmung nicht geständig. Der dritte unbekannte Täter konnte bisher nicht ausgeforscht werden.

Sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, zu dem Aufenthaltsort der gesuchten Person und auch Informationen zur Ausforschung weiterer Opfer bzw. bislang nicht zur Anzeige gebrachten Straftaten, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57210 erbeten.