Mehr Jugendliche als je zuvor beteiligten sich gestern an der „Fridays for Future“-Demo in Wien: „Wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, skandieren sie. Oder: „Wir haben keinen Planet B.“

35.000 sind ab 12 Uhr auf den Wiener Heldenplatz geströmt. Rekord. Wohl auch deshalb, weil gestern ein Fenstertag war, viele Schulen ­keinen Unterricht hatten. Die meisten Schüler aber schwänzten die letzten beiden Unterrichtsstunden. So wie die 16-jährige Mia, Gymnasiastin aus Wien-Donaustadt: „Die Lehrer unterstützen uns“, sagt sie.

Die meisten wollten Greta Thunberg sehen, die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden. Greta hat weltweit einen Klima-­Demo-Sog ausgelöst. Sie hat die Freitags-Schüler-Streiks erfunden. Seither machen Millionen Schüler mit.

Thunberg reiste per Zug aus Stockholm nach Wien. Erst begeisterte sie mit Arnold Schwarzenegger bei der Klimakonferenz in der Hofburg. Gestern war sie schließlich der Star bei der Klimademo. Mit Zehntausenden marschierte sie vom Heldenplatz über den Ring zum Wiener Schwarzenbergplatz. Dort folgte ihre Rede, die Begeisterung wie bei einem Pop-Konzert auslöste: „Alle reden nur von Klimaschutz“, schimpfte sie in Richtung Politik, „dabei schauen sie tatenlos zu, wie der Planet geplündert wird“. Und: „Sie haben unsere Zukunft für Profit verkauft. Weltweit streiken Millionen Kinder für das Klima. Aber das ist erst der ­Beginn vom Beginn. Wir jungen Menschen wachen jetzt auf. Und wir versprechen euch: Wir lassen euch nicht mehr davonkommen.“ (wek)

Warum die Jugendlichen für das Klima streiken

Nadine Nachbar, 21, Wien: "Klimaschutz muss endlich in der Gesellschaft ankommen."

Alex Grems, 33, Purkersdorf (NÖ): "Im Augenblick passiert einfach zu wenig für das Klima."

Kathi Gruber, 16, Neusiedl: "Müssen viele begeistern, alleine schaffen wir es sicher nicht."

Schüler auf YouTube: Teo (6), Wiens jüngster Greta-Fan

Im Kurz-Video prangert der Greta-Thunberg-Fan Luftverschmutzung und plastikverseuchte Ozeane an: "Liebe Politiker, kümmert euch um die Welt."

© Screenshot YouTube