Großbrand in Wiener Donauzentrum

Dachbrand im Donauzentrum in Wien: Die Feuerwehr hat Alarmstufe 4 ausgerufen, mehrere Einsatzfahrzeuge sind dabei, das Feuer zu löschen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch nicht bekannt.

Wien. Mittlerweile heißt es „Alarmstufe 4“ für die Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz gegen den Dachbrand im „Donauzentrum“ im 22. Bezirk. Stand heute, Montagnachmittag, 16.30 Uhr, sind 160 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien mit Löscharbeiten befasst.

Der Dachbrand wird derzeit von zwei Seiten gelöscht, und das Dach mit Spezialgerät geöffnet, um besser zum Brandherd vordringen zu können. Die Berufsfeuerwehr ist mit knapp 40 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Das Donauzentrum ist Wiens größtes Einkaufszentrum – das wegen des Covid-19-Gesetzes aber ohnehin nicht geöffnet hat. Einzelne Geschäfte der Nahversorgung hatten zwar am Vormittag geöffnet – wurden aber gleich bei Alarmierung geschlossen. Eine Evakuierung war deshalb nicht nötig; Verletzte gibt es keine.

Erst vor einem Jahr Großbrand an selber Stelle

Am 09.03.2019 gab es zuletzt einen Großbrand im Donauzentrum. Der Brand war im Trakt des Donauzentrums am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße gegenüber des Donauplex ausgebrochen. Es wurde letztlich Alarmstufe 4 ausgelöst. Bei dem Brand standen am Samstag mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz, bis gegen Mittag die Flammen unter Kontrolle waren. Das Donauzentrum wurde mit Ausnahme des Donauplex geschlossen.

Spekulationen über Brandursache

Über die Ursache des Feuers konnte zunächst nur spekuliert werden. Nicht ausschließen wollte die Feuerwehr, dass Bauarbeiten zu dem Brand geführt haben könnten. In der Siebeckstraße ist an der Fassade des Donauzentrums ein Baugerüst aufgestellt. Figerl sagte, es sei für Vermutungen zur Ursache einfach noch zu früh. Wie der Centermanager des Donauzentrums, Anton Cech, sagte, sollten ehemalige Büroräume renoviert und Geschäfte erweitert werden. Ihm zufolge waren etwa 20 Prozent der Verkaufsfläche des Donauzentrums betroffen.