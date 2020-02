Großeinsatz: Brand in Wiener Gefängnis

Am Sonntagabend brach in der Justizanstalt Mittersteig ein Zimmerbrand aus.

Wien. Am Sonntagabend um etwa 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Justizanstalt Mittersteig im 5. Bezirk in Wien gerufen. Laut ersten Informationen soll es sich um einen Zimmerbrand handeln.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei Gefängnissen oder etwa auch Schulen oder ähnlichen Gebäuden wird bei einem Brandalarm immer ein Großeinsatz durchgeführt, so die Floriani gegenüber oe24.

Wie auf ersten Bildern und dem Video von einem Leserreporter zu sehen ist, befindet sich das Brand-Zimmer wohl in einem höheren Stock. Die Einsatzkräfte sind mit einer Drehleiter bei der Arbeit.

Weitere Informationen kann die Feuerwehr jetzt noch nicht mitteilen, da der Einsatz noch im Gange ist.

