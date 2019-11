Mittwochabend kam es in der Alxingergasse im 10. Wiener Gemeindebezirk zu einem Kellerbrand. Die Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung Wien waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Wien. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde gegen 18.45 Uhr zu einem Kellerbrand im 10. Wiener Gemeindebezirk alarmiert. In einem Mehrparteienhaus in der Alxingergasse kämpften rund 33 Einsatzkräfte mit sieben Einsatzfahrzeugen unter Atemschutz gegen die Flammen an.

Die Berufsrettung Wien war ebenfalls mit acht Fahrzeugen im Einsatz und versorgte einige Hausbewohner, die vor den Flammen ins Freie geflüchtet waren, vor Ort. Laut ersten Informationen soll keiner der Anwohner eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.

Mittlerweile konnte "Brand aus" gegeben werden. Nähere Informationen folgen.

