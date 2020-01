Großeinsatz wegen Kellerbrand: Bewohner evakuiert

In Wien-Leopoldstadt mussten zahlreiche Bewohner einer Wohnanlage evakuiert werden - sie wurden dem Katastrophenzug der Rettung übergeben.

Wien. Am Montagabend brach in der Engerthstraße in Leopoldstadt ein Feuer im Keller einer Wohnanlage aus. Die Feuerwehr wurde um 18.30 Uhr alarmiert. Der Brand sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr, die mit 16 Fahrzeugen vor Ort ist.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 20 Bewohner der betroffenen Stiege evakuiert werden, wie der Feuerwehrsprecher gegenüber oe24 berichtet. Sie wurden dem Katastrophenzug der Rettung übergeben, wo sie betreut werden.

Die Straße ist derzeit gesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an.

In Wien #Leopoldstadt ist die Engerthstraße zwischen der Meiereistraße und dem Elderschplatz wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Umleitung über die Vorgartenstraße bzw. Handelskai. #Verkehrsinformation ^vlz — POLIZEI WIEN (@LPDWien) January 6, 2020

Über Verletzte Personen ist bis jetzt nichts bekannt.