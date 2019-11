Großfahndung nach 6-Jährigem in Wien

Die Polizei-Autos waren Augenzeugen zufolge mit Lautsprecher-Durchsagen unterwegs.

Wien. Am Mittwoch verschwand ein 6-Jähriger auf der Mariahilferstraße mitten in Wien. Wie ÖSTERREICH aus dem Umfeld der Familie erfuhr, tauchte er erst in der Hernalser Straße wieder auf – das sind etwa vier Kilometer. Möglich ist, dass der Bub den Weg zu Fuß zurück gelegt hat, oder dass er vier bis fünf U-Bahnstationen fuhr.

Jedenfalls war der 6-Jährige in grüner Jogginghose etwa für 1,5 Stunden abgängig. Auf Facebook verbreitet sich schnell eine Hilfe zur Suchaktion. Die Polizei war laut FB-Kommentaren auch im Spielwaren-Handel "Müller" und fragte nach dem Buben. Ein Augenzeuge berichtet, dass die Beamten bei der Suche in der Siebensterngasse mit Lautsprecher-Durchsagen unterwegs waren.

Familie kann aufatmen. Inzwischen wurde er in der Hernalser Hauptstraße gefunden. Die Polizei bestätigt einen Einsatz.