Grüne wollen Gumpendorfer Straße neu gestalten

Am Mittwoch werden Pläne präsentiert – Umsetzung erst im Herbst nach Wahl möglich.

Wien. Am Mittwoch lädt der Grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreter von Mariahilf, Michi Reichelt, zu einem Medien-Gespräch zum Thema „Gumpendorfer Straße neu“ – dabei wird eine Studie präsentier,t in der es um die Neugestaltung geht. Der Plan: Durch Begrünung und Gehsteigsvorziehungen soll der Verkehr reduziert werden und so für die Anrainer so die Lebensqualität verbessert werden. Vorbild: Die Begegnungszone Neubaugasse im 7. Bezirk.

Bei den Plänen, die auch visualisiert präsentiert werden, stand Verkehrs-Experte Harald Frey von der TU Wien zur Seite.

Die Pläne könnten erst nach der Wien-Wahl im Herbst umgesetzt werden. Die FPÖ ist jedenfalls dagegen, wie Leo Kohlbauer in einer Aussendung klar stellte.