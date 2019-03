Haus in Wien eingestürzt – Arbeiter verschüttet

Wien. Am Freitagnachmittag hat es die Anton-Störck-Gasse in Floridsdorf regelrecht erschüttert: Das Gebäude mit der Hausnummer 83 ist eingestürzt. Ein Arbeiter wurde verschüttet und konnte von der Feuerwehr aus den Trümmern befreit und mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Florianis suchen mit Spürhunden nach weiteren Verschütteten.

Illegal gebaut. Laut ersten Informationen soll am Haus illegal gebaut worden sein. Obwohl es einen Bescheid des Magistrats gab, dass an dem Gebäude vorerst keine Arbeiten gemacht werden dürfen, begannen Arbeiter mit einem Abriss. Nun steht es nicht mehr. Wenn keine Verletzten mehr gefunden werden, schrammte man an einer Katastrophe vorbei.

Feuerwehr und Rettung sind noch vor Ort. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Verletzten ist derzeit nichts bekannt.

