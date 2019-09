Heiße Diskussionen um riesiges "Oben ohne"-Plakat in der City

Wien. Diese Werbung polarisiert: Katjes macht Werbung für ein Veggie-Produkt und zeigt dabei viel nackte Haut. Der Kopf des Kindes verdeckt zwar die Brust. Auf den ersten Blick aber wirkt es, als sei die Brust nackt. Das riesige Plakatmotiv einer stillenden Mutter in der Nähe des Stephansplatzes ist kaum zu übersehen. Viele der Passanten bleiben überrascht stehen.

Das Motiv spielt mit einer verbreiteten Doppelmoral: Während nackte Haut in der Öffentlichkeit und Werbung total akzeptiert ist, rümpfen viele die Nase und beschweren sich, sobald eine Mutter öffentlich ihr Kind stillt. Das Plakat sorgte bereits 2018 in Deutschland für Aufsehen.

Man wolle mit dem neuen Motiv eine Diskussion aufgreifen und Stellung beziehen, sagte Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes, bereits in deutschen Medien. Es sei das Älteste und Normalste der Welt, sein eigenes Kind zu stillen. Und auch in der Öffentlichkeit sollte das völlig okay sein, so Bachmüller.

Die Zielgruppe sind Frauen mit Kindern, die sich bewusst ernähren. Das Plakat habe also mit Sex nichts zu tun, sondern richte sich an eine bestimmte Zielgruppe. Und so wird nun auf einer riesigen Plakatfläche in der Nähe des Stephansdoms, einem der prominentesten Orte in der Wiener City, gestillt.