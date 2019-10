Heroindealer in Wien festgenommen

Baden/Wien. Mehr als ein Kilo Heroin im Straßenverkaufswert von 25.700 Euro soll ein 32-Jähriger binnen drei Jahren in Wien und Niederösterreich veräußert haben. Der Mann, dem bereits Ende April das Handwerk gelegt wurde, ist in Haft. 22 seiner Abnehmer wurden nach Polizeiangaben vom Donnerstag angezeigt.



Die Festnahme des Serben war durch Beamte der Suchtmittelerhebungsgruppe Baden in Wien erfolgt. Die Fahnder fanden 226 Gramm Heroin und einen dreistelligen Bargeldbetrag bei dem Mann, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Weitere 25,2 Gramm Heroin und diverses Beweismaterial über Geldtransfers nach Serbien im Zeitraum November 2018 bis April 2019 wurden bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung - ebenfalls in Wien - sichergestellt. Der Beschuldigte war nicht geständig.