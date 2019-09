Herzinfarkt! Rettungsheli landete mitten in Wien

Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 (C9) ist am Donnerstagnachmittag zur beginnenden Stoßzeit auf einer der am stärksten befahrenen Straßen Wiens gelandet: auf der Weißgerber Lände in der Landstraße, die der wichtigste Zubringer zur Ostautobahn (A4) aus der Innenstadt ist. Laut ÖAMTC erfolgte die Landung problemlos gegen 16.45 Uhr. Auslöser des Einsatzes war der Herzinfarkt eines 49-jährigen Mannes.

"Wir haben geschaut, dass der Verkehr am Hubschrauber vorbei fließen kann. Gesperrt musste nur für Landung und Start werden", so C9-Stützpunktleiter Gerold Hofbauer. Trotzdem baute sich im Abendverkehr schnell ein langer Stau auf. Die Autokolonne stand bis über den gesamten Franz-Josefs-Kai hinaus. Nach etwa einer halben Stunde hob der Hubschrauber mit dem Patienten wieder ab.