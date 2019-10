Wien. Weil ein Passagier an Bord eines TUI-Fluges einen Herzinfarkt erlitt, musste ein ganzes Flugzeug in Wien eine Ausweichlandung machen. Der Flug ging ursprünglich von Brüssel nach Rhodos. Nach dem Notfall an Bord landete die Maschine aber in Wien. Der Notruf ging um 8 Uhr Früh beim Flughafen ein.

Die Rettungskräfte und die Betriebsfeuerwehr des Airports Wien-Schwechat konnten den 70-jährigen Patienten erfolgreich wiederbeleben. Der Mann wurde daraufhin mit dem Notarzthubschrauber in das Wiener AKH gebracht.