Hickhack um Raucher-Demo vor Parlament

Die Facebook-Gruppe Room to smoke will am 23. November in der Wiener Innenstadt, höchstwahrscheinlich vor dem Parlaments-Ausweichquartier am Heldenplatz, eine große Demo gegen das totale Rauchverbot in der Gastronomie durchziehen -und sie haben täglich mehr Zuspruch für diese Aktion.

Schon 9.000 Mitglieder. Waren es Mitte der Woche erst 5.000 Fans, so hatte diese Gruppe, die bisher öffentlich kaum beworben ist, am Sonntag schon 9.000 Mitglieder.

Polit-Poker um Demo. Ob das Projekt erfolgreich wird, hängt freilich noch am seidenen Faden. Denn rund um diese Kundgebung hat sich ein harter Polit-Poker entwickelt. Im Vorfeld der hart umkämpften Wirtschaftskammer-Wahl im Wiener GastroBereich ätzt etwa FP-Kandidat Dietmar Schwingenschrot heftig gegen VP-Amtsinhaber und Wirtesprecher Peter Dobcak: "Er will hingehen, sagt er auf Facebook. Da ist er für die Raucher. Gleichzeitig gibt es keine Info etwa über Winter-Schanigärten für die kleinen Wirte - denn da ist Dobcak wieder auf VP-Linie gegen das Rauchen."

Auch Stefan Ratzenberger, Sprecher der Nachtgastronomen, ist bezüglich einer Demo äußerst skeptisch: "Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich gehe eher nicht hin."