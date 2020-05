Hinrichtung mitten in Wien-Favoriten nachgespielt

Irre Szene mitten in der Favoritenstraße: Antisemiten „spielen“ Hinrichtung.

Unglaubliche Szenen spielten sich in der Fußgängerzone Favoriten am Viktor-Adler-Platz am Samstag ab: Vor den Augen zahlreicher Passanten, darunter völlig verstörte Kinder, stellten Aktivisten der BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) die Hinrichtung eines Palästinensers durch israelische Soldaten in Fantasieuniformen – durchaus realitätsnahe – nach.

Die BDS stammt eigentlich aus den USA und ist eine antizionistische und antisemitische Bewegung, die das Existenzrecht Israels vehement ablehnt. Sie wurde in Wien zuletzt etwa durch eine Kund­gebung während einer ­Gemeinderatssitzung im Rathaus auffällig – alle Parteien lehnen den Israel-Hass der BDS vehement ab.