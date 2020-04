Horror-Serie an Fensterstürzen: Mädchen (4) tot

Drei Mädchen stürzten innerhalb einer Woche aus einem Fenster. Eine Vierjährige starb.

Wien. Für die Muslime in der Stadt war der Donnerstag ein Freudentag. Am Abend trafen sich viele zum Auftakt des Ramadan, um traditionell ein letztes Mal vor dem Fastenmonat gemeinsam zu feiern. Für eine pakistanische Familie aus Wien-Liesing endete der Abend in einer Katastrophe. Ihr vierjähriges Mädchen stürzte aus dem Fenster, war auf der Stelle tot. Es war bereits der dritte schreckliche Fenstersturz innerhalb von nur einer Woche.

Das Drama passierte gegen 20.30 Uhr. In der Wohnung auf Stiege 33 im Gemeindebau Basler Gasse 50–66 wurden mehrere Verwandte der Gastgeber Augenzeugen, als sich das vierjährige Mädchen der Familie gegen das Fenster lehnte. „Das Fenster war nur angelehnt“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Es ging nach außen auf, das Kind stürzte aus dem 6. Stock etwa 20 Meter in die Tiefe. Einer der Zeugen (3) hatte noch vergeblich versucht, das Mädchen festzuhalten.

Zwei Mädchen am Weg der Besserung

Die Vierjährige schlug auf dem Beton vor der Eingangstüre des Gemeindebaus auf. Einsatzkräfte der Berufsrettung hatten noch versucht, das Mädchen zu reanimieren – vergebens.

Der Fenstersturz der Vierjährigen in Liesing war der dritte innerhalb einer Woche in Wien. Am Donnerstag der Vorwoche war eine Siebenjährige in Wien-Währing lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen und seine beiden jüngeren Geschwister befanden sich allein in der Wohnung, während die Eltern einkaufen waren. Die Wohnung war verschlossen, das Kind versuchte, seinen Eltern durch das Fenster zu folgen. Nach dem Sturz wurde die Siebenjährige in ein künstliches Koma versetzt. Es befindet sich inzwischen am Weg der Besserung.

Erst am Mittwoch war eine Zweijährige in Wien-Penzing bei einem Fenstersturz aus dem ersten Stock des Hugo-Breitner-Hofes nahe des Rapid-Stadions in Hütteldorf schwer verletzt worden.

Während die Mutter zwei kleinere Geschwister versorgte, war das Mädchen auf ein Fensterbrett geklettert, um in den Hof zu schauen. Mitsamt einem angebrachten Fliegengitter stürzte es in die Tiefe.