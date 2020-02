Hubschrauber-Rettungseinsatz am Karlsplatz

Am Sonntagnachmittag kam es zu einer spektakulären Heli-Rettung mitten in Wien.

Wien. Am Sonntagnachmittag um etwa 15 Uhr kam es mitten in Wien, am Karlsplatz zu einem spektakulären Rettungseinsatz. Ein Hubschrauber landete vor dem U-Bahn-Eingang im Resselpark. Eine Person war zusammengebrochen. Die Rettung musste einen Defibrillator einsetzen um den Patienten wieder zu beleben.

© Ivan Löffko

© Ivan Löffko

Auch Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, der noch im Gange ist. Dort wo der Hubschrauber, ein Christopherus 9, landete, wurde ringsum abgesperrt.

© Ivan Löffko

© Ivan Löffko

Zweiter Heli-Einsatz an einem Tag

Bereits am Sonntagvormittag gab es in Wien einen Christopherus-9-Einsatz. Eine 3-Jährige mit Atemwegs-Erkrankung bekam keine Luft mehr. Die Rettung wurde alarmiert und der Hubschrauber landete auf der Gudrunstraße. Zunächst wurden die Atemwege gesichert - dann wurde das Mädchen in ein Krankenhaus geflogen.

© Viyana Manset Haber