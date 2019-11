Hündin "Maggie" vor Filiale entführt

Der Albtraum eines jeden Hundehalters wurde für eine Familie wahr: Ihr Hund wurde entführt.

Wien. Die 33-jährige Halterin ging am Freitagmorgen mit ihrer Hündin „Maggie“ am Maurer Hauptplatz in Liesing spazieren. Gegen 8.30 Uhr leinte die Wienerin den Vierbeiner vor einem Supermarkt an und ging einkaufen. Die paar Minuten ihrer Abwesenheit nutzte ein zunächst Unbekannter aus: Er näherte sich der Mischlingshündin und nahm sie einfach mit. Maggie wehrte sich (wie man auf Überwachungsaufnahmen sieht), doch es gab kein Entkommen. Als ihr Frauchen wieder aus der Filiale kam, war die einjährige Hündin ­bereits weg. Natalie F. alarmierte sofort die Polizei.

© Privat

»Unsere Tochter weint die ganze Zeit«

„Wir haben uns die Aufnahmen der Überwachungskamera einer Trafik angeschaut. Darauf war zu sehen, dass der Täter zunächst öfters an unserem Hund vorbeigegangen ist und eine Passantin um Geld angebettelt hat. Die gab ihm ein paar Euro. Dann schnappte er sich unsere Maggie“, sagte Thomas F., der Verlobte der Hundehalterin. Noch am selben Tag machte sich das Wiener Pärchen auf die Suche, doch vergeblich. Von dem Tier fehlt bislang jede Spur.

© Privat

Hinweise. „Ganz besonders unsere Tochter leidet darunter, sie weint die ganze Zeit über. Maggie ist ihre beste Freundin“, so Thomas F.

Der Kidnapper trug eine blaue Jacke, eine schwarze Haube, Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise an die Halter unter der Nummer 0676 456 7860 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(sia)