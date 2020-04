Der 67-jährige Hundebesitzer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Wien. Im Zuge von Erhebungen rund um eine zurückliegende Amtshandlung läuteten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling an einer Wohnungstüre in der Fockygasse. Direkt nach dem Öffnen der Türe attackierte der Hund des Wohnungsbesitzers eine Polizistin und verletzte sie leicht an den Händen, wie die LPD Wien in einer Aussendung schreibt.

