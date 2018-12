Hunde attackierten Polizisten in Wien

Am Sonntag wurden Streifenpolizisten in die Kastnergasse nach Wien-Hernals gerufen. Als Grund wurden angebliche Hilferufe aus einer Wohnung angegeben.



Als die Beamten vor der betroffenen Wohnung standen, öffnete zunächst niemand. Die Polizisten verschafften sich dann Zutritt und stürmten die Wohnung. Diese Situation schien die hiesigen Hunde im Appartement so sehr zu überfordern, dass sie lautstark

zu bellen begannen. Einer der Hunde versuchte schließlich einen Polizisten am Bein zu beißen. Dieser reagierte aber blitzartig und setzte Pfefferspray ein. Die Tiere ließen sofort ab und wurden schließlich im Badezimmmer beruhigt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.



Grund für den Notruf war eine Drohung eines Bekannten gegen eine Frau in der Wohnung.