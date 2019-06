Im Juni starten Wiens schönste Open-Air-Kinos

Passend zum herrlichen Sommerwetter eröffnet am Donnerstag mit dem „Kino am Dach“ die Freiluftkino-Saison. Bis 8. September werden bei traumhaftem Ambiente am Dach der Hauptbücherei 100 Filme aus dem gesamten cineastischen Spektrum gezeigt. Bei der Social-Media-Umfrage können noch Lieblingstitel abgegeben werden, die meistgenannten werden ins Programm aufgenommen.

Sein 30-jähriges Jubiläum feiert heuer das wandernde Volxkino. Anlässlich 100 Jahre Rotes Wien werden ab 27. Juni sechs Gemeindebauten bespielt. Am selben Tag startet das „Kino wie noch nie“ am Augartenspitz, einen Tag später das „Kaleidoskop – Film und Freiluft“ am Karlsplatz mit freiem Eintritt. Besonderes Highlight wird das Film-Festival am Rathausplatz (ab 29. Juni). Der Schwerpunkt liegt heuer auf Musikfilmen.