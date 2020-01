Im Keller versteckt: 36-jähriger Einbrecher festgenommen

Die Polizei hat am Sonntag in der Früh nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Lindengasse in Wien-Neubau den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Wien. Der Verdächtige hatte noch versucht, sich im Keller zu verstecken, dennoch fanden ihn die Beamten und nahmen ihn fest.



Der Mann wird zudem verdächtigt, kurz vor dem Einbruch in das Geschäft vier weitere ähnliche Delikte begangen zu haben. Unter anderem wurde bei dem 36-Jährigen das entsprechende Diebesgut gefunden, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.