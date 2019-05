In Wohnung eingebrochen: Wer kennt diesen Mann?

Am 23. April brach ein derzeit unbekannter Täter in eine Wohnung in der Siebenbürgerstraße in Wien-Donaustadt ein. Der mutmaßliche Einbrecher stieg über die Balkontüre ein und durchsuchte mehrere Räume nach Bargeld.

Überwachungskamera sicherte Fahndungsfotos

Durch eine Überwachungskamera konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden:

Siebenbürgerstraße 22.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.