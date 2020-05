Inferno auf Donauinsel: Sunken City in Flammen

Großeinsatz auf der Donauinsel am Mittwochvormittag. Die "Sansibar" brannte lichterloh. Das Ausmaß ist noch unbekannt.

Großalarm am Mittwochvormittag in Wien. Die Sunken City auf der Donauinsel stand lichterloh in Flammen. Offenbar handelte es sich um die "Sansibar". Zu Beginn waren ca. 15 Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz. Wie Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber oe24 erklärte, wurde Alarmstufe 2 ausgegeben.

Wie groß der Schaden ist, ist noch nicht abzusehen. Allerdings zeigten Bilder, dass die Bar bis auf das Grundgerüst niedergebrannt ist.

Allerdings war die Rauchsäule des Feuers kilometerweit über Wien zu sehen.

