Innovatives Wohnkonzept für die ältere Generation

Viele ältere Menschen haben den Wunsch, in einer Gemeinschaft zu leben und trotzdem ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu genießen.



Genau an jene Seniorinnen und Senioren richtet sich das Angebot des Samariterbund Wiens mit den bereits bestehenden WGs in der Mühlgrundgasse 3 in 1220 Wien und am Kapaunplatz 7 in 1200 Wien. Aufgrund der großen Nachfrage werden im Frühjahr 2019 drei neue WGs eröffnet - Herbortgasse in 1110 Wien, Braunhubergasse in 1110 Wien und Helene-Thimig-Weg in 1230 Wien.



Die modernen Senioren-WGs sind für Menschen geeignet, die gerne in einer Gemeinschaft leben und den Kontakt zu anderen Menschen wünschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der WGs erhalten regelmäßig Besuch von qualifizierten MitarbeiterInnen, die sich um die Anliegen der Seniorinnen und Senioren kümmern. Ein freiwilliger Besuchsdienst unterstützt sie dabei.

Alle Infos über das innovative Wohnkonzept für Senioren und Seniorinnen, finden Sie HIER.

Anbei bekommen Sie noch einen Einblick in das Leben der Senioren-WG in der Mühlgrundgasse: