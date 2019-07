Irre: Österreicher will sich lebendig einfrieren lassen

Dieser Weltrekordversuch ist nichts für schwache Nerven. Der österreichische Extremsportler Josef Köberl will sich zwei Stunden lang „lebendig einfrieren“ lassen.

Weltrekord-Versuch in Wien

Schwimmen bei Minusgraden ist nicht jedermanns Sache, für Josef Köberl aus Wien ist es aber schon mehr als nur ein Hobby. Er will als erster Mensch versuchen, mehr als 2 Stunden bis zur Schulter im Eis zu sein. Den bisherigen Weltrekord hält der Chinese Songhao Jin mit 1 Stunde 53 Minuten und 10 Sekunden.

Das Spektakel findet dabei am 10. August am Vorplatz Nord des Wiener Hauptbahnhofes statt. Um 13:30 Uhr wird Köberl dann in eine mit Eis gefüllte Glaskabine steigen.