Irrer drohte mit Terror-Anschlag

Der 22. Gemeindebezirk Donaustadt kommt ­gegenwärtig einfach nicht zur Ruhe. Erst wurden die Bewohner durch ein brutales Prügel-Video geschockt, jetzt sorgt eine Drohung auf Twitter für Angst: Ein Irrer kündigte in der Nacht auf Freitag an, jeden zu erschießen, der sich ihm in der Donaustadt in den Weg stellt.

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist alarmiert, hat die Ermittlungen übernommen.

Bislang noch ohne Ergebnis, doch die Drohungen werden ernst genommen. „Untermalt“ ist das Schreiben des Verfassers mit dem Foto einer Pistole: „Ich komme morgen seestad mit ein geschenk für euch“, schreibt der Anonymus in gebrochenem Deutsch.

© Screenshot

Besteht Zusammenhang mit den Prügel-Videos?

Er droht allen, gleich welcher Nationalität, mit dem Erschießen. Auch einem Mädchen droht er mit dem Umbringen und kündigt an: „Lebt eure letzte Leben.“Dutzende besorgte Donaustädter haben sich bei der Polizei gemeldet, im Internet wurde davor gewarnt, am Freitag den Bezirk zu betreten.

Bis zum Abend ist es allerdings bei der Drohung geblieben. Ob es einen Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen gibt, ist noch offen. Diese Woche waren gleich zwei brutale Prügel-Videos aus der Donaustadt im Netz aufgetaucht.