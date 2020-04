Jetzt gibt es Schutzmasken in Automaten

Eine Firma in Wien bietet nun Schutzmasken (Mund und Nasenschutz) in ihren Automaten Wiener U-Bahnstationen an.

Wien. Mit der Schutzmaskenpflicht in den Supermärkten ist die Nachfrage nach Masken natürlich enorm gestiegen. In manchen Apotheken wird ein Stück um mehr als 2 Euro verkauft. Bei den Supermarkt-Eingängen werden Schutzmasken verteilt. Und nun gibt es eine weitere Möglichkeit um an die Masken zu kommen. In Wien hat die Firma "MobiNil" Schutzmasken (Mund und Nasenschutz) in das Sortiment in ihren Automaten aufgenommen. Die Automaten stehen in 52 Wiener U-Bahnstationen, wie etwa U1 U3 Stephansplatz, U2 U3 Volkstheater, U3 U6 Westbahnhof, U3 Johnstraße, U4 Hietzing, U6 U4 Spittelau oder auch U6 Meidling.