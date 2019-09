Jugend-Gang bei Diebes-Tour auf frischer Tat ertappt

Wien. Ein Ladendetektiv hat am Montagabend drei junge Frauen und einen siebenjährigen Burschen dabei erwischt, wie sie Schreibwaren aus einem Geschäft in Wien-Favoriten stehlen wollten. Die Frauen im Alter von 15, 16 und 25 Jahren steckten die Artikel in die Schultasche des jüngsten Mitglieds des diebischen Quartetts und wollten sie so aus dem Geschäft schmuggeln, berichtete die Polizei am Dienstag.

Dem Detektiv fiel das jedoch auf, er hielt die vier rumänischen Staatsbürger bis zum Eintreffen der Polizei vor dem Geschäft an. "Sie haben sich nicht gewehrt. Die Wartezeit ist friedlich vonstatten gegangen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Die drei Frauen wurden vorläufig festgenommen und wegen gewerbsmäßigen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Erbeutet hätten sie Waren im Wert von rund 130 Euro. Der siebenjährige Bursch wurde in die Obhut seines Vaters übergeben.