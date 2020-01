Junge Frau tot in Wiener Wohnung entdeckt

Die Frau wurde vermutlich erstickt, vom Täter fehlt bisher jede Spur.

Mordalarm in Wien-Floridsdorf: Am Dienstagabend wurde eine junge Frau tot in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse entdeckt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam der Vater der 28-Jährigen in den Abendstunden bei seiner Tochter vorbei, weil er schon länger nichts mehr von ihr gehört hatte. In ihrer Wohnung fand er die junge Frau tot und alarmierte die Polizei.

Die Polizei stufte den Fall zunächst als bedenklichen Todesfall ein und regte eine Obduktion an, die noch in der Nacht auf Mittwoch stattfand. Diese ergab, dass die Frau umgebracht wurde. Näheres zur Todesursache wollten die Kriminalisten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekanntgeben.