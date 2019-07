Junges Frauen-Duo raubte 18-Jährigem Zigaretten in Wien - Festnahme

Wien. Zwei junge Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren haben in der Nacht auf Montag in der Johann-Laufner-Gasse in Wien-Floridsdorf einen 18-Jährigen mit einem Messer bedroht und seine zuvor gekauften Zigaretten geraubt. Die Beschuldigten ergriffen mit ihrer Beute die Flucht aus, wurden allerdings später bei einem zweiten Raubversuch in der Brünner Straße festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

Weitere Festnahmen in Simmering

Zwei weitere Festnahmen wurden am Sonntag kurz vor Mitternacht in Wien-Simmering ausgesprochen. Alarmierte Polizisten erwischten einen 16- und einen 19-Jährigen in der Schemmerlstraße dabei, wie sie an einem Auto hantierten. In einem Rucksack fanden Polizeibeamte Einbruchswerkzeug und Diebesgut. Die beiden beschuldigten Serben waren geständig und gaben an, in derselben Nacht in ein nahe gelegenes Restaurant eingebrochen zu sein.