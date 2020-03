Junkie-Nazi sticht Polizist mit Nadel

Höchst ungemütlich ging es in und vor einem Lounge-Lokal bei der Schnellbahn zu.

Wien. Montag zum Hauptabendprogramm lief bei diesem Mann ein ganz anderer, ziemlich spezieller „Film“ ab: Der 60-jährige Heroin-Junkie auf Substitol-Ersatz fing in einem Lokal bei der Schnellbahn-Station Rennweg plötzlich zu randalieren an, wobei er NS-Parolen und ebenso verbotenes Liedgut skandierte. Genervte und geschockte Zeugen alarmierten die Polizei, die den Verdächtigen im Bereich des nahe gelegenen S-Bahnhofs Wien-Mitte anhalten konnte.

Cop muss wochenlang um seine Gesundheit bangen

Angesichts der Überzahl an Beamten, die sich auf ihn zu bewegten, wurde der 60-Jährige immer aggressiver. Mit Tritten, Schlägen und rechtsradikalen Parolen versuchte er die „Staatsmacht“ loszuwerden, konnte aber schließlich überwältigt und festgenommen werden. Ein unangenehmes Nachspiel hat der Einsatz für einen beteiligten Polizisten: Er wurde vom Randalierer mit einer Spritzen­nadel gestochen. Da der Suchtgift-Nazi sich gegen eine Blutabnahme sträubte, damit man feststellen könne, ob er ansteckende Krankheiten hat, musste der Cop ins Spital, damit sein Blut auf HIV oder Hepatitis C untersucht wird. Bis die Ergebnisse am Tisch liegen, muss er wochenlang bangen.