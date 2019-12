KH Nord: Jetzt kommen 70 neue Mitarbeiter

Das Management des KH Nord verspricht jetzt personelle Aufstockungen.

Floridsdorf. Im KH Nord fand am Montag Teil eins einer Betriebsversammlung statt, die am 17. Dezember für jene Mitarbeiter fortgesetzt wird, die nicht teilnehmen konnten. Hauptpunkt der Debatten: die akute Personalnot sowohl beim ärztlichen als auch beim Pflegepersonal, die dazu führt, dass ganze Stationen des erst im Sommer eröffneten 800-Betten-Spitals nicht besetzt werden können. Margot Löbl, Ärztliche Direktorin des KH Nord, erklärt gegenüber ÖSTERREICH: „Wir sind mitten in der Evaluierungsphase nach der Eröffnung des Spitals. Obwohl wir viele Prozesse verbessern konnten, werden wir auch 70 neue Dienstposten schaffen.“