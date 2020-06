Kabelbrand am Schwedenplatz: U-Bahn-Station geräumt

Ein geschmortes Kabel sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr beim Schwedenplatz.

Wegen Rauchentwicklung aufgrund eines durchgeschmorten Kabels in ist die Wiener U-Bahn-Station Schwedenplatz am Mittwochabend geräumt worden. Der Kabelbrand in der Zwischendecke entwickelte sich zu einem Schwellbrand, woraufhin die Wiener Berufsfeuerwehr gegen 18.40 Uhr prompt an Ort und Stelle. Seitens der Wiener Linien hoffte man, die Station bald wieder anfahren zu können. Gefahr für Fahrgäste habe keine bestanden.



Wegen des Einsatzes fuhr die Linie U1 nicht zwischen den Stationen Taubstummengasse und Nestroyplatz. Die U4 fuhr durch die Station Schwedenplatz durch.