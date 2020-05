Nach dem Lockdown Mitte März findet Österreich langsam wieder zurück in die Normalität. Die Menschen sind seit den letzten Lockerungen wieder viel mobiler: Viele fahren in die Arbeit, zum Einkaufen oder treffen sich mit Freunden oder Bekannten.

Diese neue Mobilität führt aber auch zu neuen Problemen. In Wien nutzen nun wieder Tausende die U-Bahn und drängen sich in die Waggons.

Videos, die am Mittwochmorgen aufgenommen wurden, zeigen nun, wie voll die Züge bereits wieder sind. Hunderte Fahrgäste warten auf den Bahnsteigen und drängen dann in die bereits vollen Garnituren. Ein Sicherheitsabstand von einem Meter kann dabei natürlich nicht mehr eingehalten werden. Alle Fahrgäste tragen aber zumindest einen Mund-Nasen-Schutz.

Dichtes Gedränge bereits auf den Bahnsteigen

Damit wächst auch die Sorge vor weiteren Neuinfektionen in Wien. Exakt 606 Corona-Erkrankte gibt es derzeit in der Bundeshauptstadt. Damit sind mehr als die Hälfte aller Corona-Fälle Österreichs in Wien.

Die U6 ist wieder so voll wie in der Zeit vor Corona

