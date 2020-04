Kind (4) nach Fenstersturz tot: Ermittlungen gegen Eltern

Die Wiener Polizei prüft, ob die Eltern möglicherweise ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben.

Für die muslimische Familie sollte es ein Freudentag werden. Doch der ­Ramadan-Auftakt endete für eine pakistanische Familie am Donnerstag in Wien-Liesing in einer schrecklichen Tragödie.

Neben unendlicher Trauer und der Verarbeitung des schweren Schicksalsschlages sehen sich die Eltern des Mädchens (4) nun auch mit polizeilichen Ermittlungen wegen Vernachlässigung der Aufsichtspflicht konfrontiert.

Wie berichtet, hatte sich die Vierjährige am Abend in einer Gemeindebauwohnung in der Basler Gasse im 6. Stock gegen ein Fenster gelehnt, war rund 20 Meter abgestürzt und schlug vor dem Hauseingang am Beton auf. Ein Verwandter hatte noch vergeblich versucht, das Kind festzuhalten. Es war der bereits dritte Fenstersturz eines Kindes in Wien in nur einer Woche.