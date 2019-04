Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Dienstag in Wien-Rudolfsheim. Auf der Märzstraße spazierte eine rund 30-järhige Frau mit ihrem Kind an der Hand entlang. Gegen 15.30 Uhr riss sich die Tochter plötzlich von der Hand ihrer Mutter los und sprang auf die Straße.

Die junge Frau lief natürlich hinterher. Leider spielten sich die Szenen unmittelbar von einer Straßenbahn der Linie 49 ab, wie eine Sprecherin der Wiener Linien gegenüber oe24 bestätigt. "Zwar löste der Fahrer sofort eine Notbremsung aus, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern", erklärt Kathrin Liener von den Wiener Linien. Rettung und Polizei waren gleich am Unglücksort und kümmerten sich um die Verletzten.

Die Mutter erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in einen Schockraum gebracht. Das zwei bis drei Jahre alte Kind wurde zwar nur leicht verletzt, aber zur Vorsicht ebenso in einen Schockraum gebracht.

Der Bim-Fahrer erlitt einen Schock und ihm wurde eine psychologische Betreuung zur Verfügung gestellt. Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der Strecke der Linie 49 zur Verzögerungen.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© viyana manset haber