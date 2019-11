Ein Unbekannter, der seit Mitte Oktober in Wien Kinder anspricht und verfolgt, war wieder „aktiv“.

Bisher sind sechs Fälle in der Donaustadt und Floridsdorf dokumentiert, bei denen der Mann Mädchen und Buben, die auf dem Weg in diverse Volksschulen waren, auflauerte, schockte oder zu entführen drohte. Vor allem in den sozialen Medien sorgten die Aktionen des Schulwegphantoms für helle Aufregung – und die Polizei reagierte mit verstärkten Patrouillen.

Doch davon lässt sich der Irre nicht abhalten und belästigt weiterhin Kinder. Am Wochenende soll sich der Mann mit Sturmmaske und dunklem Hoodie in einem Gebüsch beim Marchfeldkanal nahe dem Gymnasium Ella Lingens versteckt haben. Zwei Kinder fuhren gleich weg, zwei weitere blieben mit einem mulmigen Gefühl, als der Unbekannte tatsächlich plötzlich auf sie zustürmte. Die Kids radelten panisch davon, das Phantom rannte ihnen hinterher.

Die Kinder waren zum Glück schneller und sollen laut einer betroffenen Mutter und Facebook-Userin Christina M. sofort die Polizei informiert haben. Der Angreifer konnte wieder unerkannt flüchten.