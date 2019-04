Es sind beklemmende Fotos, die am Dienstagmorgen mitten in Wien in einer S-Bahn und am Bahnhof Wien-Mitte aufgenommen wurden. Ein kleines Mädchen, das gerade erst in die Volksschule geht, muss in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen. Der Vater - es soll sich hierbei um einen Salafisten handeln - will das Kind damit offenbar vor den Ungläubigen und deren sexuellen Gelüsten schützen.

© Privat/Max Frisch

ÖVP-Integrationssprecher Karl Nehammer zeigt sich in einer Stellungnahme gegenüber oe24 schockiert: „Das Kinderkopftuch darf in Österreich keinen Platz haben. Wir müssen die Kinder schützen. Das hat mit Religion nichts zu tun, sondern ist ein Auswuchs des politischen Islams. Deshalb sind wir für das strikte Verbot.“

Kopftuchverbot

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde in Österreich ein Kopftuchverbot in Kindergärten beschlossen. Die Bund-Länder-Vereinbarung über den quantitativen und qualitativen Ausbau der Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 sorgte trotz einstimmiger Abstimmung für kritische Anmerkungen der Opposition im Nationalrat. Mit der 15a-Vereinbarung stellt der Bund jährliche Mittel in der Höhe von 142,5 Mio. € zur Verfügung, von den Bundesländern kommen rund 38 Mio. € pro Jahr. Ein Aspekt der Vereinbarung ist die verbindliche Vermittlung der Grundrechte inklusive eines Kopftuchverbots in Kindergärten. Weitere Maßnahmen sind der Ausbau des Betreuungsangebots für unter Dreijährige, die Flexibilisierung der Öffnungszeiten, die sprachliche Frühförderung sowie die weitere Finanzierung des kostenlosen verpflichtenden Kindergartenjahrs vor dem Schuleintritt. Durch diesen Vertrag, der rückwirkend per 1. September 2018 in Kraft tritt, werden die bisherigen drei 15a-Vereinbarungen (betreffend Sprachförderung, Ausbau des institutionellen Angebots, Gratiskindergartenjahr) zusammengeführt.

Zudem will die Regierung das Kopftuch auch in Volksschulen und in der Unterstufe verbieten.