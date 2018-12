Wien. In der Klosterkirche Maria Immaculata in Floridsdorf haben zwei bislang unbekannte Täter mehrere Personen überfallen, beraubt und sind geflüchtet. Nach Angaben der Polizei haben die Räuber fünf Ordensbrüder (von 56 bis 68) der Schulbrüder bei dem Überfall verletzt. Der älteste Ordensbruder erlitt schwerere Blessuren am Kopf, er war aber ansprechbar. Die zumindest zwei Täter kamen gegen 13.30 Uhr in die Kirche, in der zu dem Zeitpunkt keine Messe stattfand. Eine Großfahndung ist im Gange. Die Opfer konnten sich erst nach Stunden befreien.

Video zum Thema Polizei sucht nach den brutalen Kirchen-Räubern Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Gegen 13.30 überfielen derzeit 2 unbekannte Täter mehrere Ordensbrüder in der Klosterkirche Maria Immaculata in #Strebersdorf. Die Tat streckte sich über mehrere Stunden, gegen 16:17 Uhr entdeckten unsere KollegInnen die gefesselten und teils schwer verletzen Opfer. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27. Dezember 2018

Video zum Thema Fahndung nach Kirchen-Räubern Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

© all

© Viyana Manset Haber

Mit Eisenstange: Ordensbruder schwer verletzt

Die beiden Räuber sollen beim Überfall überaus brutal vorgegangen sein. Laut ersten Medienberichten sollen sogar Schüsse gefallen sein - die Polizei dementierte diese Meldung. Bei den fünf Verletzten handelt es sich sämtlich um Ordensbrüder. Ein Opfer ist äußerst schwer verletzt. Er wurde mit einer Eisenstange am Kopf getroffen. Die Wiener Berufsrettung ist mit 10 Einsatzautos und dem Katastrophenzug vor Ort.

Geistlichen misshandelt

Laut Polizeisprecher Harald Sörös soll der etwa 1,80 Meter große Täter, der laut Zeugenaussagen Deutsch mit Akzent sprach, gegen 13.30 Uhr in die Kirche der Schulbrüder in der Anton-Böck-Gasse gekommen sein. Dort soll er den 68-jährigen Ordensbruder dann mit einer Pistole gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen. Der Geistliche wurde in weiterer Folge auch misshandelt und dabei schwer verletzt. Auch ein weiterer Angehöriger der Ordensgemeinschaft, der dann ebenfalls in die Kirche kam, wurden erneut mit Schlägen traktiert und ebenfalls gezwungen, sich hinzulegen. Die weiteren Ordensbrüder wurden von der Exekutive dann im angrenzenden Pfarrhaus gefunden. Alle von ihnen wurden zum Teil gefesselt und zum Teil auch geknebelt, ehe gegen 16.15 Uhr die Polizei verständigt wurde, welche die Verletzten dann aus ihrer Lage befreite.

Video zum Thema Fahndung nach Kirchen-Räubern Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Polizei-Großeinsatz nach Überfall auf Kirche Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

© Viyana Manset Haber

Opfer gefesselt und geknebelt

Einer der Täter bedrohte einen Pfarrer in einem Verbindungsgang mit einer Schusswaffe. Auch außerhalb der Kirche wurden mehrere Geistliche von den bewaffneten Männern bedroht. Ein Ordensbruder sagte gegenüber einem Anrainer, dass die Opfer gefesselt und geknebelt wurden. Sie waren stundenlang in der Gewalt der Täter.

Überfall bei Schulbrüdern

Die Täter überfielen die bekannte Klosterkirche Maria Immaculata in der Anton-Böck-Gasse in Wien-Floridsdorf. Dort befindet sich auch die NMS der Schulbrüder.

© Viyana Manset Haber

Täter noch im Internat?

Die Exekutive begann daraufhin mit der Durchsuchung des Areals der Klosterkirche und des angrenzenden Pfarrhauses durch Beamte der Sondereinheit Wega, sie wurde gegen 19.20 Uhr jedoch ergebnislos beendet. Vor dem Tatort im Bezirksteil Strebersdorf wurde das Gebiet zuvor großräumig abgesperrt, ein Hubschrauber kreiste über dem Strebersdorfer Platz. Die Berufsrettung war mit dem Katastrophenzug an Ort und Stelle. Rettungssprecher Andreas Huber erläuterte gegenüber der APA, dass dem 68-Jährigen bei dem Überfall schwere Kopfverletzungen zugefügt worden waren, er aber beim Eintreffen der Rettung ansprechbar war. Bei den übrigen vier Geistlichen im Alter zwischen 56 bis 66 Jahren wurden bei der Erstversorgung zumindest Prellungen festgestellt. Alle fünf wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Während die Einsatzkräfte die Täter in Bereich der Kirche nicht mehr antrafen, wurde im Pfarrhaus ein offener Safe entdeckt, aus dem eine Pistole vom Kaliber 9mm entwendet worden war, berichtete Polizeisprecher Sörös. Was die Tatwaffen anbelangt, so könne es sich hierbei um Werkzeuge gehandelt haben, mit denen die Opfer verletzt wurden, von der Schusswaffe wurde laut Sörös jedenfalls nicht Gebrauch gemacht. Ob das Motiv für die Tat ausschließlich Raub war, stand am Donnerstagabend noch nicht fest. Es gab jedoch Indizien, die darauf hindeuteten. Eine Terrorattacke schloss Sörös jedoch dezidiert aus.

Tresor in Kirche leergeräumt

Das Motiv der vermutlich zwei Männer war zunächst noch unklar. Es gab Indizien, die auf ein Raubmotiv hindeuteten. Die Polizei hat einen offenen Tresor in der Kirche gefunden. Eine Terrorattacke schloss Sörös aus. Die Exekutive hielt es für möglich, dass sich die Täter noch am Areal der Schulbrüder aufhielten. Unter anderem durchsuchte die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) das Pfarrhaus.

© all

Fahndung ergebnislos

Laut Polizeisprecher Harald Sörös wurde die Durchsuchung des Areals am Abend ergebnislos beendet. Von den Tätern fanden die Einsatzkräfte keine Spur. Die Großfahndung blieb aufrecht.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Täter kundschaftete Gegend aus

Ein Zeuge, der seit sieben Jahren als Haustechniker im vis-a-vis gelegenen De-La-Salle-Gymnasium arbeitet, berichtete von einem Gespräch mit einem Geistlichen nach dem Überfall: Dieser habe demnach ihm gegenüber behauptet, er habe einen der Täter bereits Tage zuvor in der Kirche gesehen. Womöglich wollte der Mann die Gegebenheiten auskundschaften. Diese Angaben wurden seitens der Polizei jedoch nicht bestätigt.

Video zum Thema Kirchen-Räuber auf der Flucht Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Brutaler Überfall auf Kirche in Wien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Kirche überfallen: Mehrere Verletzte Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Schönborn "tief betroffen"

Kardinal Christoph Schönborn sagte laut Kathpress, er sei "tief betroffen" vom Überfall: "Kirchen sind Orte des Friedens und der Zuwendung - das macht uns die Weihnachtszeit in besonderer Weise bewusst." Unmittelbar nach Beendigung des Großeinsatzes der Polizei machte sich der Kardinal auf den Weg, um die Ordensbrüder im Schulzentrum zu besuchen.

© all

© all

© all