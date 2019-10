Klima-Aktivisten wollen ab heute Wien lahmlegen

Wien. Die Wut Tausender leidgeplagter Autofahrer, aber eben auch vieler an­derer Menschen, die in der Stadt unterwegs sind, nehmen die Aktivisten des Klimaaktionsbündnisses Extinction Rebellion in Kauf. Sie glauben, dass eine Mehrheit hinter ihnen steht. Konkret möchte die Gruppe Wien die nächsten zwei Wochen regelmäßig an unangekündigten Punkten blockieren, damit die Regierung auf ihre Umweltschutzanliegen aufmerksam gemacht wird.

Ziviler Ungehorsam. Neben den ganz großen Störaktionen (Details werden nicht verraten) sind auch „geschützte Bereiche“ geplant, um auch Familien die Teilnahme ermöglichen zu können.

Auftakt heute Mittag. Heute um die Mittagszeit soll es mit den Blockaden losgehen. Für Mittwochnachmittag sind weitere Ak­tionen geplant, bei denen laut Veranstaltern mehrere Hundert Aktivisten mit gewaltfreiem zivilem Ungehorsam protestieren.

Trauermarsch. Am Donnerstag um 16 Uhr findet ein angemeldeter großer Trauermarsch durch die Innenstadt statt. Startpunkt wird der Minoritenplatz sein. Die Verkehrsklubs rechnen vor allem an diesem Tag mit Chaos, da es an Donnerstagen meistens auch weitere Demos gibt („Donnerstags­demos“) und Mobilisierung und Verkehr zu der Uhrzeit stark sind.

Extinction Rebellion starteten weltweite Proteste Das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion hat für Montag Aktionen in 60 Städten weltweit, darunter in Wien, angekündigt. So blockierten Demonstranten der Umweltschutzbewegung im Zentrum von Amsterdam eine Straße. Mit "zivilem Ungehorsam" solle die Regierung gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun. Auch in Berlin, Australien und Neuseeland kam es zu Protesten. Die Demonstranten in Amsterdam besetzten eine wichtige Durchgangsstraße in Höhe des Reichsmuseums und errichteten unter anderem Zelte. Die Stadt hatte die Protestaktion an der Stelle verboten. Die Polizei rief die Demonstranten auf, die Aktion abzubrechen. Nach Angaben der Exekutive wurden einige Demonstranten festgenommen. Die Aktivistengruppe Extinction Rebellion hat Montagfrüh in Berlin ihre Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Dutzende Anhänger liefen vom Regierungsviertel zur Siegessäule im Ortsteil Tiergarten, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dann hätten die Aktivisten kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Großen Stern, einen Verkehrsknotenpunkt in der Hauptstadt, besetzt. Die Sonne ist aufgegangen und immer mehr Menschen schließen sich uns in der Blockade an der Siegessäule an.#BerlinBlockieren #AufstandOderAussterben pic.twitter.com/2jY7e9PUJQ — Extinction Rebellion Berlin ???? (@XRBerlin) October 7, 2019 Bisher sei alles friedlich. Zur Zahl der Aktivisten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auf einem von den Aktivisten veröffentlichten Video war zu sehen, wie Dutzende Menschen auf der Fahrbahn liefen und sich setzten. Auch Einsatzfahrzeuge der Polizei waren zu sehen. Gute Stimmung bei weit über 200 StVo konformen Verkehrsteilnehmer*innen auf der großen Radtour der @hedintern! Wir #BerlinBlockieren nicht, wir sind der Verkehr! pic.twitter.com/x29RnauUEa — Peng. (@Peng) October 7, 2019 Zuvor hatte die Gruppe via soziale Medien dazu aufgerufen, sich schnell auf den Weg zu machen. Mit Blockaden und anderen Protestaktionen will Extinction Rebellion von Montag an in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Aktionen soll es unter anderem auch in London, Paris, Madrid, Amsterdam, New York, Buenos Aires sowie in den australischen Städten Sydney, Melbourne und Perth geben. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche lang andauern. Wie genau sie dabei vorgeht, soll erst wenige Minuten vor Beginn der größtenteils unangemeldeten Aktionen bekannt gegeben werden. Guten Morgen Berlin!

Wir sind an der #Siegessäule #BerlinBlockieren #AufstandOderAussterben #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/kzCnPf0JPv — Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) October 7, 2019 Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien. Nach eigenen Angaben gibt es die Gruppe seit November vorigen Jahres auch in Deutschland. Sie fordert unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen. Alle politischen Entscheidungen, die der Bewältigung der Klimakrise entgegenstünden, müssten revidiert werden. Anders als andere Bewegungen wie Greta Thunbergs Fridays for Future, sind die Aktivisten von Extinction Rebellion nach eigenen Angaben bereit, Gesetze zu brechen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

In Melbourne trafen sich Demonstranten zeitig in der Früh zu einer Mahnwache auf den Stufen des Parlaments. In Sydney hielten hunderte Aktivisten einen Sitzstreik auf einer stark befahrenen Straße in der Innenstadt ab, während sich in Brisbane eine kleine Gruppe von Aktivisten an eine Brücke kettete. Im neuseeländischen Wellington sorgten Aktivisten für Verkehrsstörungen, indem sie sich an ein Auto ketteten.