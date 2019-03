Kopf zwischen Hebebühne und Decke eingequetscht - Spital

Wien. Am Donnerstag, 21. März, kam es in Meidling zu einem schweren Arbeitsunfall. Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 9 Uhr zu einer Baustelle in die Altmannsdorfer Straße gerufen. Ein ca. 50 Jahre alter Mann hatte zuerst Arbeiten an einer Decke vorgenommen und wollte laut Zeugenaussagen danach mit einer Hebebühne wieder abwärts fahren. Dabei dürfte er die falsche Taste gedrückt haben und ist mit der Hebebühne in die Gegenrichtung gefahren.

Der Kopf des Mannes wurde zwischen Geländer der Hebebühne und Decke eingeklemmt. Der Arbeiter erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Die Berufsrettung Wien und der Samariterbund haben die notfallmedizinische Versorgung des Patienten übernommen. Er wurde von den Rettungskräften mittels Vakuummatratze und Zervikalstütze stabilisiert und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses transportiert.