Krieg der Wiener Clubs: Alle wollen 'Tipsy Tuesday'

Nach dem Aus des Club Schwarzenberg sucht die beliebte Party-Reihe ein neues Zuhause. Und alle reißen sich darum.

Seit 2010 startet in Wien die Partywoche schon am Dienstag. Szenekenner Vietha Luong startete damals die Partyreihe "Tipsy Tuesday" und landete damit einen riesigen Erfolg. Schnell wurde die Party für ein großes Stammpublikum zum Fixtermin. „Tipsy Tuesday“ hat sich derart etabliert, dass es einen wahrlichen Run um die Veranstaltung gab, als das Event nach sieben Jahren eine größere Location suchte, um ein neues Level zu erreichen. Seit 2017 galt nun der Club Schwarzenberg dienstags als Anziehungspunkt der Tipsy-Fans. Coole Beats, tanzbare Sounds und jede Menge Stimmung standen auf dem Programm. Doch wohin wird es die Veranstaltung jetzt ziehen, nachdem der Club Anfang November geschlossen hat? „Tipsy Tuesday“ Head Vietha hat jetzt jedenfalls die Qual der Wahl.



Bereits beim letzten Locationwechsel gab es eine regelrechte Flut an Anfragen diverser Clubs, um Tipsy zu bekommen. Denn wer die angesagteste Adresse sein möchte, braucht auch populäre Events und vor allem mit dem stets gut besuchten Tipsy Tuesday schafft es ein Club, sich in Wien einen Namen zu machen. Das zeigt, dass Vietha als Veranstalter genau weiß, was das Wiener Publikum braucht und es gemeistert hat, mit seinem Clubbing und seinen Ideen die Szene zu überzeugen. Eine Aufgabe, die in der österreichischen Bundeshauptstadt nicht jeder schafft, denn immerhin schläft die Konkurrenz nicht.

© misterflopartrick



Das Geheimrezept von Tipsy Tuesday ist mit Sicherheit eines: Neben dem einzigartigen Status, welchen die Party durch ihren Erlebnis-Charakter erreichen und sich von anderen Events abheben konnte, weiß Mastermind Vietha, dass man sich nie mit dem Status-Quo zufriedengeben darf und es immer noch besser geht. Es ist ein stetiger Prozess, der ein gutes Clubbing ausmacht. Das macht allerdings auch die Entscheidung der neuen Heimatstätte umso schwerer.



Die Gerüchteküche in der Clubszene brodelt, wenn es um die neue Heimatstätte von Tipsy geht. Große Szene-Clubs wie der Volksgarten, die Passage, die Bettelalm oder das VIEiPEE sollen im Rennen stehen. Vergleichbar mit dem Transfermarkt im Fußball muss hier wohl hoch gepokert werden, denn Vietha weiß, wie viel ein florierendes Event mit solidem Stammpublikum wert ist. Es wird gemunkelt, dass Angebote über sechsstellige Summen im Umlauf sind. Bisher gibt es allerdings noch keine Bestätigung der diversen Gerüchte und Vietha war noch nicht für ein Statement zu erreichen.

Wann Vietha Luong die Bombe über die neue Heimat von „Tipsy Tuesday“ platzen lassen wird, ist noch ungewiss. Die Redaktion wartet bereits auf Antwort des Veranstalters. Doch eines ist sicher: Das Event wird es weiterhin geben und die Gerüchteküche wird schon in einigen Tagen ein Ende haben.