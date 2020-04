Kurzparkzonen in Wien auch nach Ostern aufgehoben

Wann die Kurzparkzonen wieder gelten werden, steht noch nicht fest.

Wien. Seit Mitte März hat die Stadt Wien die Kurzparkregelung außer Kraft gesetzt. Damit sollen größere Menschenmassen in den öffentlichen Verkehrsmittel während der Coronavirus-Krise verhindert werden. Die Aufhebung soll nun, laut "orf", auch in der Woche nach Ostern weiter gelten.

Die Parkplätze sollen Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten zur Verfügung stehen, hieß es dazu aus dem Büro von Verkehrstadträtin Birgit Hebein (Grüne), gegenüber "orf". Wann die Kurzparkzonen wieder gelten werden, steht noch nicht fest. Eine Rückkehr zur Regelung hänge von der Entwicklung der Coronavirus-Krise ab.

Aussetzung auch in Salzburg weiter aufrecht

Salzburg. Die Aussetzung der Kurzparkzonen-Regelung in der Stadt Salzburg bleibt weiter aufrecht, ebenso wird der Gaisberg über das verlängerte Osterwochenende für den Individualverkehr gesperrt. Die Öffnung der städtischen Sportanlagen ist weiterhin kein Thema. Stadtchef Preuner stellte am Dienstag Unterstützung für Unternehmen und Betriebe in Aussicht, die schwer unter der Coronakrise leiden. Neben der Reduktion des Mietzinses für die Mieter von städtischen Geschäftslokalen wird die Stadt etwa die Standgebühren der Marktfieranten für die nächsten zwei Monate aussetzten oder die Kommunalsteuer in Härtefällen stunden.