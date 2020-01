Ladendieb schlug um sich: Polizist verletzt

Am Sonntag wurde in einem Geschäft in der Babenbergerstraße ein 29-jähriger Ladendieb (rumänischer Staatsangehöriger) angehalten.

Wien. Im Zuge der Überstellung zur polizeilichen Vernehmung versuchte der Mann zu flüchten, trat und schlug mehrfach gegen die amtshandelnden Kräfte und verletzte dabei einen Polizisten im Kniebereich. Der Beamte musste nach einer amtsärztlichen Untersuchung vom Dienst abtreten, der Beschuldigte wurde festgenommen.