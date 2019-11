Ladendiebstähle: Neun Verdächtige festgenommen

In verschiedenen Bezirken wurde Ladendiebstähle verübt. Nun wurden die Täter festgenommen.

Wien. Insgesamt neun Verdächtige, die diverse Ladendiebstähle in den Wiener Bezirken Mariahilf, Simmering und Favoriten verübt haben sollen, sind am Donnerstag festgenommen worden. Betroffen waren u.a. ein Bekleidungsgeschäft, eine Parfumerie und ein Baumarkt, teilte die Polizei am Freitag mit.

In einem Baumarkt in Wien-Favoriten hatten vier Männer aus Ungarn Werkzeuge gestohlen. Da der dringende Verdacht bestand, dass die Männer gewerbsmäßige Diebstähle begehen, wurde der Pkw eines der Verdächtigen untersucht. In dem Auto, das in der Nähe des Tatorts geparkt war, wurden neben Drogen auch diverse Gegenstände, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelt, etwa Speicherkarten, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.



Verschiedene Diebstähle werden weiteren drei Ungarn (18, 39 und 48 Jahre alt), zuletzt in einer Parfumerie in der Landwehrstraße in Simmering angelastet. Bei ihnen wurde außerdem diverses Diebesgut gefunden. In der Mariahilfer Straße wurden eine 32-Jährige aus Bosnien und eine 39-jährige Algerierin nach wiederholten Diebstählen in einem Bekleidungsgeschäft gefasst. Bei den Frauen wurden auch Suchtmittel aufgefunden.