Wie kann das passieren? Das fragen sich viele Fans des Techno-Festivals "Spring Attack". Eigentlich hätte dieser Event am Samstagabend in der Arena Wien stattfinden sollen, aber dazu kam es nicht. Der Grund könnte peinlicher nicht sein. "Wir wollen gar nicht lang herumreden. Alle Flüge waren gebucht und alle Vorbereitungen abgeschlossen, aber unser Kollege der für die behördlichen Dinge verantwortlich ist hat die Veranstaltung leider nicht rechtzeitig angemeldet und ohne eine gültige Anmeldung lässt uns die Arena die Party nicht durchführen", schreibt der Veranstalter auf Facebook.

Der Ärger bei den Fans war indes groß. "Gschissn", "Wo soll i jetzt tanzen?!" oder "Schämts euch afoch in Grund & Boden" waren auf der Seite der Veranstaltung zu lesen. "Es tut uns wahnsinnig leid und wir entschuldigen uns bei allen die sich schon auf die Party gefreut haben. Gekaufte Vorverkauf-Tickets können selbstverständlich zurückgegeben werden und der VVK-Preis wird natürlich erstattet. Wir werden am Montag mit allen VVK-Stellen Kontakt aufnehmen und die Rückgaben veranlassen. Bitte fahrt nicht in die Arena, die Location bleibt heute leider geschlossen!", heißt es in der Absage weiter.

Nach der Absage, gab's dann doch ein Festival

Um kurz nach 22 Uhr fand die Veranstaltung dann doch noch last minute statt. Aber nicht in der Arena Wien, sondern in der Event-Arena Vösendorf. "Uns ist klar, dass das kein gleichwertiger Ersatz ist, aber vielleicht besser als nichts für alle die sich schon gefreut haben und heute gerne feiern wollen. Alle Main-Acts von der großen Halle sind dabei, was das restliche Line-Up angeht reden wir gerade mit allen DJs die in der Arena gespielt hätten", heißt es weiter.

Und alle Feierwütigen mit Vorverkauftickets, die es dann doch nach Vösendorf verschlägt, bekommen als kleine Wiedergutmachung auch noch einen Getränkegutschein an der Tür. Wenn's hilft...