Laura ist das erste KH-Nord-Baby

Wien. Bereits am Samstag, dem 15. Juni, kam um genau 12.21 Uhr die kleine Laura auf der Geburtshilflichen Station der Abteilung für Geburtshilfe im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf zur Welt, wie der KAV in einer Aussendung schreibt. Die Mutter und das 3330 Gramm schwere und 53 cm große Mädchen sind wohlauf. "Laura ist das erste Kind, das in einem Floridsdorfer Spital zur Welt gekommen ist und ich freue mich, dass noch viele weitere folgen werden", so der Bezirksvorsteher des 21. Bezirks, Georg Papai. "2.200 Babys werden künftig hier auf der modernen und liebevoll ausgestatteten Geburtshilflichen Abteilung das Licht der Welt erblicken", erklärt KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, die ebenfalls der Familie zum neuen Erdenbürger gratulierte. "Die Hebamme ist super auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir fühlen uns sehr wohl hier", erklärten Lauras frischgebackene Eltern.